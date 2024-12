So 29.12.24 | 17:10 Uhr

Bis zum 16:9 im zweiten Satz dominierten die Gastgeber das Geschehen gegen Herrsching, das zuvor acht Siege in Folge gefeiert hatte. Mit starken Aufschlägen von Reichert, Ruben Schott und Johannes Tille wurde der Gegner gehörig unter Druck gesetzt. Im Block stoppten Nehemiah Mote und Tobias Krick gleich serienweise die Angriffe der Herrschinger.

Die BR Volleys sind gut aus ihrer viertägigen Weihnachtspause gekommen. Im letzten Spiel des Jahres bezwang der deutsche Volleyball-Rekordmeister in der Bundesliga den Tabellenvierten TSV Herrsching nach einer über weite Strecken überzeugenden Vorstellung mit 3:0 (25:17, 25:21, 25:18). Vor 5.830 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle war Angreifer Moritz Reichert der herausragende Akteur bei den Berlinern.

Doch die Bayern steckten nicht auf. Ihren Sieben-Punkte-Rückstand im zweiten Durchgang hatten sie beim 20:20 wettgemacht. Danach zogen die Berliner das Tempo wieder an. Krick nutzte gleich den ersten Satzball zur 2:0-Satzführung. Im dritten Abschnitt bestimmten die BR Volleys das Geschehen dann wieder deutlich.

Der 2,12 Meter große US-Amerikaner Jake Hanes hatte mit 19 Punkten die beste Trefferquote. Ihm folgte Reichert mit 13 Punkten und einer Angriffsquote von beachtlichen 61 Prozent.

Die BR Volleys führen die Tabelle der Bundesliga nach 14 Spieltagen ungeschlagen an. Ihr nächstes Spiel bestreiten sie am 11. Januar, zu Gast in Berlin sind dann die Baden Volleys Karlsruhe.