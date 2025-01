Renate Berlin Sonntag, 26.01.2025 | 20:13 Uhr

Die Bären Brüder machen es uns nicht leicht. Was für eine Achterbahnfahrt. Zweimal der Ausgleich von 2 Toren Vorsprung. OT ohne Ergebnis. Mit seinem zweiten Penalty brachte Ty Ronning dann die ersehnte Erlösung. Mit nur 2 Punkten bringt uns das der Tabellenspitze nicht näher, aber das Spiel zeigte endlich wieder Kampfgeist und den Willen zum Sieg. Am Mittwoch sind wir dann in Ingolstadt zu Gast. Ich stell schon mal den Defi bereit.