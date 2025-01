Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben den Zweitligisten Dillingen Diamonds im Viertelfinale des DBBL-Pokals am Mittwochabend haushoch dominiert und mit 103:39 (54:17) geschlagen.

Die Albatrosse legten schon in der ersten Hälfte den Grundstein für den Erfolg, starteten einen 31:0-Lauf und wurden ihrer Favoritenrolle von der ersten Minute an gerecht. Dillingen tat sich besonders im zweiten Viertel schwer, kam in diesem Abschnitt auf lediglich vier Punkte.