Alba Berlin verliert nach Verlängerung mit 89:96 in Villeurbanne

Do 16.01.25 | 22:30 Uhr

Alba Berlin hat in der Basketball-Euroleague seine neunte Niederlage in Serie kassiert. Der Bundesligist unterlag am Donnerstagabend beim französischen Spitzenteam Asvl Villeurbanne nach Verlängerung mit 89:96 (40:50, 85:85).

Mit nur drei Siegen aus 22 Spielen bleibt Alba abgeschlagenes Schlusslicht. Beste Berliner Werfer waren Matt Thomas mit 20 und Martin Hermannsson mit 13 Punkten.