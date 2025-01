Do 30.01.25 | 22:20 Uhr

Die Basketballer von Alba Berlin haben nach zuletzt zehn Niederlagen in Serie in der Euroleague wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. Im Kellerduell siegte der Bundesligist in Belgrad gegen den israelischen Meister Maccabi Tel Aviv mit 93:87 (46:48). Alba bleibt dennoch das Schlusslicht. Beste Berliner Werfer waren Yanni Wetzell mit 22 Punkten und Malte Delow mit 14 Punkten.