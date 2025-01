Das ursprünglich für Freitagabend (19:30 Uhr) angesetzte Heimspiel der Eisbären Berlin gegen die Düsseldorfer EG in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wird verschoben.

Wie die DEL am Donnerstag mitteilte, haben die Eisbären nach dem Tod von Nationalspieler Tobias Eder um die Verlegung der Partie gebeten. Dieser Bitte sei man nachgekommen, hieß es. Das Spiel soll am Mittwoch, den 12. Februar (19:30 Uhr), in der Arena am Ostbahnhof nachgeholt werden.