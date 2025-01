In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben die Eisbären Berlin den dritten Heimsieg in Folge gefeiert: Gegen die Straubing Tigers gewann der deutsche Meister am Freitagabend vor 14.200 Zuschauern souverän mit 6:2 (1:1, 3:0, 2:1).

Die Tore für die Berliner erzielten Leo Pföderl (12.), Korbinian Geibel (23.), Gabriel Fontaine (33./37.), Ty Ronning (53.) und Olivier Galipeaux (60.).