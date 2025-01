So 05.01.25 | 19:22 Uhr

Auch die Professionalisierung der Strukturen im Verein wird immer weiter vorangetrieben. Wie der Verein am Sonntag bekanntgab, wird Maniyel Nergiz ab sofort Kaderplaner für die ersten Mannschaft. Außerdem soll er den Bereich Scouting aufbauen und entwickeln.

Sportlich läuft es für Energie Cottbus aktuell sehr gut. Nach dem Aufstieg in die 3. Liga steht die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz in der Winterpause auf Platz zwei der Tabelle. Nur Dynamo Dresden kann einen Punkt mehr verzeichnen.

Aufsteiger Energie Cottbus überwintert auf dem zweiten Platz der 3. Liga. Sind die Lausitzer bereit für den Durchmarsch? Vorbilder gibt es in jüngerer Vergangenheit jedenfalls gleich mehrere - und das hat strukturelle Gründe. Von Johannes Mohren

Nergiz stand zuletzt als Co-Trainer beim Liga-Konkurrenten VfL Osnabrück unter Vertrag, wo er in den Jahren zuvor auch die Abteilung Spielanalyse leitete. Vor der Saison 2024/25 war der 41-Jährige allerdings zwischenzeitlich für eineinhalb Jahre als Co-Trainer beim FC Ingolstadt angestellt. Im Sommer kehrte er wieder nach Osnabrück zurück.

Trainer Wollitz blickt optimistisch auf die Zusammenarbeit: "Maniyel bringt viel Erfahrung im Profifußball mit, hat grundlegend ein ähnliches Verständnis vom Fußball, so wie wir uns ihn vorstellen und leben. In wirklich angenehmen und konstruktiven Gesprächen haben wir gemerkt, dass unsere Spielidee und Ansichten sehr viele Schnittmengen aufweisen", wird er in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.

Einen Bereich Scouting habe es in Cottbus zuvor nicht gegeben, erklärt Wollitz. Es sei heutzutage "aber schlichtweg notwendig".