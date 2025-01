In Heidenheim kommt es zum Start ins Jahr 2025 zum Duell zweier kriselnder Bundesligisten. Sowohl der 1. FC Union Berlin als auch die süddeutschen Gastgeber warten seit mittlerweile je neun Pflichtspielen auf einen Sieg. Während die Berliner angesichts ihres besseren Saisonstarts aktuell immerhin noch im (unteren) Mittelfeld der Tabelle liegen, stecken die Heidenheimer mitten im Abstiegskampf. Ein harter Kontrast zur europäischen Conference League, in der die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt dank starker Vorsaison aufläuft.

Beim 1. FC Union ist das internationale Geschäft aktuell in keiner Weise ein Thema. Stattdessen war zuletzt – mal abgesehen vom Urteil zum Feuerzeugwurf gegen Bochum – Neu-Trainer Steffen Baumgart das Gesprächsthema Nummer eins in Köpenick. Nach zwei Jahren als Spieler für Union zwischen 2002 und 2004 ist der 53-Jährige nun als Trainer zurück in Berlin. Dort will er nach der zuletzt schwierigen Phase unter Vorgänger Bo Svensson mit seiner Mannschaft für einen Umschwung sorgen.

In Heidenheim muss er dabei auf ein Quartett verzichten: Torwart Frederik Rönnow, Rechtsverteidiger Josip Juranovic und Stürmer Ivan Prtajin fehlen allesamt verletzt, während Mittelfeld-Mann Rani Khedira mit einer Gelb-Sperre aussetzen muss. Baumgart ist also zu einigen Wechseln gezwungen – zusätzlich zur Systemanpassung von einer defensiven Fünferkette hin zu einer Viererkette, die er bereits angekündigt hatte.

Darüber hinaus warnte Unions neuer Chef an der Seitenlinie am Freitag: "Sehr gute Basics, Laufbereitschaft, Intensität, Zweikampfverhalten – all das wird uns gegen Heidenheim erwarten. Dazu eine Mannschaft, die ein sehr gutes Gegenpressing spielt und ein starkes Umschaltspiel hat. Darauf brauchen wir Antworten. Ob wir die haben, werden wir nach dem Spiel sehen."