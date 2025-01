Es ist noch kein Jahr her, da galt bei Energie Cottbus eine Hotelübernachtung vor einem Auswärtsspiel als kaum bezahlbar. In der Fußball-Regionalliga reisten die Lausitzer in der Regel am Spieltag an und direkt danach wieder zurück. In der 3. Liga hat sich das aber geändert. Was auch daran liegt, dass die Wegstrecken deutlich länger sind. Eine der weitesten Auswärtsfahrten findet am Freitag Richtung Aachen statt (Anpfiff 19 Uhr).