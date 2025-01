Nach einer herausragenden Hinrunde steht Energie Cottbus in der 3. Liga vor dem Start der Rückserie auf dem zweiten Platz - einem Aufstiegsrang. Gelingt den Fußballern aus der Lausitz wirklich der Durchmarsch aus der Regionalliga in die 2. Bundesliga?

Vor 22.000 Zuschauern erwischte Energie Cottbus einen Traumstart. Tolcay Cigerci spielte auf Axel Borgmann, der aus 15 Meter sofort abzog. Bielefelds Schlussmann Jonas Kersken konnte nur nach vorne abprallen lassen und Lucas Copado staubte in der 2. Minute zum 1:0 vor dem voll besetzten Cottbusser Fanblock ab. Im Anschluss beruhigte sich das Spiel. Cottbus stand defensiv sicher, stellte die Räume geschickt zu und ließ die Bielefelder Angreifer reihenweise ins Abseits laufen. Nach vorne setzte die Elf von "Pele" Wollitz weiterhin Nadelstiche: Copado scheiterte aus kurzem Winkel (33.) an Kersken. Bielefeld konnte sich bis dato keine Torchance herausspielen.

Claus-Dieter Wollitz schenkte im Vergleich zum letzten Pflichtspiel in Ingolstadt (1:1) Henry Rorig, Filip Kusic, Lucas Copado und Neuzugang Erik Engelhardt das Vertrauen. Tobias Hasse, Tim Campulka, Maximilian Krauß (alle Bank) und Yannik Möker (Oberschenkelprobleme) fehlten in der Startelf, ebenso wie Torjäger Timmy Thiele nach einer Bronchitis.

Erst kurz vor der Pause wurde es ein offener Schlagabtausch: Energie-Abwehrchef Dennis Slamar rettete auf der Linie für seinen geschlagenen Keeper Bethke (45.+1). Im Gegenzug scheiterte Phil Halbauer nach einem Abwehrfehler frei an Bielefelds Torhüter. Das 1:0 zur Pause war verdient, weil Cottbus die bessere, die gefährlichere Mannschaft war.

Das stellte Cottbus auch zu Beginn der zweiten Hälfte unter Beweis. Der eingewechselte Maximilian Krauß (für Halbauer) startete nach einem Copado-Pass durch, schüttelte im Zweikampf seinen Gegenspieler ab und vollendete cool vor Kersken zum 2:0 (47.). Wiederum benötigte Cottbus nach Anpfiff keine zwei Minuten für seinen Treffer. Bielefeld wirkte geschockt, kam im Angriff auch in der Folgezeit kaum zur Geltung, während die Gäste clever die Führung verwalteten und durch Konter gefährlich blieben. Engelhardt (78.) hätte freistehend alles klar machen können, scheiterte aber an Arminias Schlussmann. Und so blieb es am Ende beim 2:0 für Energie.