Der FC Energie Cottbus marschiert munter weiter durch die 3. Liga. Zum Rückrunden-Auftakt gewannen die Lausitzer am Samstag mit 2:0 in Bielefeld. Aus Ostwestfalen nimmt Energie aber nicht nur Zählbares, sondern auch wichtige Erkenntnisse mit. Von Anton Fahl

Zwar lag "Pele" Wollitz mit seiner Einschätzung knapp daneben, als er vor dem Duell angekündigt hatte: "Am Samstag könnte es eines der besten Drittliga-Spiele der letzten Jahre geben." Das dürfte den Coach aber nicht weiter stören - zumal vor allem der schwache Auftritt der Hausherren ausschlaggebend dafür war, dass Wollitz' Prophezeiung nicht in Erfüllung ging.

Nach dem Abpfiff gab sich der Cottbuser Coach am ARD-Mikrofon demütig. "Es gibt keinen Grund abzuheben. Wir wissen, dass wir das Momentum auf unserer Seite haben", so Wollitz. "Wir genießen das, aber wir wissen auch, dass wir noch 18 schwere Wege vor uns haben."

Dieser "Fluch" der Startschwierigkeiten wurde am Samstag auf der Bielefelder Alm erfolgreich beendet. Und wie. In der 2. Minute staubte Lucas Copado zum 1:0 ab, erzielte somit das schnellste Cottbuser Tor der bisherigen Saison und stellte die Weichen auf Auswärtssieg. Nicht einmal zwei Minuten nach Wiederanpfiff war es wiederum Joker Maximilian Krauß, der lediglich 73 Sekunden benötigte, um zu netzen und den 2:0-Endstand zu markieren – nach Vorarbeit von Copado.

Lucas Copado ist einer derjenigen, die besonders großen Anteil am anhaltenden Cottbuser Höhenflug haben. Der Außenstürmer war in Bielefeld einer der auffälligsten Akteure auf dem Rasen, an beiden Toren direkt beteiligt und erfüllte somit nicht nur die Erwartungen seines Trainers, sondern auch die seines Vaters Francisco. "Ich glaube, dass mein Sohn ein sehr wichtiger Faktor für Cottbus in der Rückrunde werden wird und hoffe, dass er einige Tore und Assists mehr macht, um der Mannschaft bei den Zielen zu helfen", hatte der ehemalige Bundesliga-Spieler Copado Senior kürzlich im rbb-Interview angekündigt.

Nach Spiel eins der Rückrunde, zwei Torbeteiligungen von Sohn Lucas und den nächsten drei Punkten für das Energie-Konto kann vorerst festgehalten werden, dass die Hoffnung zur Realität wird.