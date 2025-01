Bei den Fußballerinnen von Zweitligist 1. FC Union Berlin wird mit hohem Tempo am Kader geplant. Nach den Neuzugängen Nele Bauereisen vom Liga-Konkurrenten 1. FC Nürnberg und Leonie Köster vom FC Basel am Montag präsentierte der Tabellenzweite mit Elli Seiro vom finnischen Erstligisten FC Honka Espoo und Tomke Schneider von Eintracht Frankfurt II am Dienstag die nächsten Neuzugänge.

Die 19 Jahre alte Elli Seiro gab vor drei Jahren ihr Debüt in der höchsten finnischen Liga und absolvierte seitdem 73 Spiele für Honka. Dabei gelangen der Nachwuchs-Nationalspielerin 19 Tore und acht Vorlagen. "Der Schritt zum 1. FC Union Berlin ist für mich ein sehr großer und besonderer", sagte Seiro über ihren Wechsel. "Ich möchte mich hier in Deutschland auf hohem Niveau beweisen und der Mannschaft helfen, ihre Ziele zu erreichen."

Nele Bauereisen wechselte derweil von Zweitliga-Spitzenreiter Nürnberg zu den Berlinerinnen, die auf Rang zwei nur vier Zähler hinter den Franken liegen. In der aktuellen Spielzeit zeigte sich die 20 Jahre alte Angreiferin in starker Verfassung. Sie absolvierte alle 13 Ligaspiele und erzielte sechs Treffer. Insgesamt kommt Bauereisen auf zwölf Treffer in 62 Profispielen.

Eine Reihe dahinter soll im Mittelfeld Leonie Köster für neue Stabilität sorgen. Die 23-Jährige stand zuletzt beim FC Basel unter Vertrag und verzeichnete für den Schweizer Erstligisten in 36 Einsätzen sechs Tore. Mit ihrem Team überwintert sie auf dem zweiten Platz der Schweizer Women's Super League.

Die Verteidigerin Tomke Schneider kommt von Ligakonkurrent Eintracht Frankfurt II in die Hauptstadt. In der laufenden Spielzeit war die 20-Jährige in sieben Partien für die Hessen im Einsatz und stand unter anderem auch bei der bisher einzigen Saisonniederlage der Union-Frauen über 90 Minuten auf dem Platz, als sich die zweite Mannschaft von Frankfurt mit 2:1 im Stadion An der Alten Försterei durchsetzte.