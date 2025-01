Die Frauenmannschaft des Berliner HC muss weiter auf ihren nächsten Titel im Hallenhockey warten. Am Sonntagmittag verlor sie ihr Finale um die Deutsche Meisterschaft beim Final Four in Frankfurt gegen den Mannheimer HC knapp mit 2:3. Es war das erste Endspiel der Berlinerinnen seit deren Titelgewinn im Jahr 2013.

"Final Four" in Frankfurt a.M.

Einen Tag nach dem Halbfinal-Erfolg gegen den Hamburger Club an der Alster geriet der Berliner HC am Sonntag früh in Rückstand. Bereits in der vierten Minute brachte Sonja Zimmermann die Mannheimer Favoritinnen und Titelverteidigerinnen nach einer Strafecke mit 1:0 in Führung. Eine Führung, die Mannheim in der Folge noch deutlich ausbaute: Charlotte Hendrix (17. Minute) und Carolin Seidel erhöhten mit zwei weiteren Toren zwischenzeitlich auf ein scheinbar komfortables 3:0 für Mannheim.

Dass dieses aber eben nur scheinbar komfortabel war, lag in großen Teilen an dem Kampfgeist des Berliner HC. So gab sich die Mannschaft von Trainer Tin Matkovic selbst angesichts der Hypothek eines großen Rückstandes nicht auf und arbeitete sich zurück in die Partie. Ebenfalls per Strafecke erzielte Pahila Arnold vor 4.600 Zuschauern in Frankfurt das 1:3.

In der Schlussphase wurde es dann noch einmal richtig spannend: Nachdem Mannheims Nationalspielerin Benedetta Wenzel wegen gefährlichen Spiels des Feldes verwiesen worden war, erzielte Berlins Philine Drumm zwei Minuten vor dem Ende den 2:3-Anschlusstreffer (58.). Mehr noch: Zwei Sekunden vor Spielende hatte die Torschützin mit einem weiteren Schuss sogar noch die Chance auf den 3:3-Ausgleich. Die blieb allerdings ungenutzt.