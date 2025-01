Beifahrer Timo Gottschalk aus Rheinsberg (Ostprignitz-Ruppin) und sein Pilot Yazeed Al-Rajhi aus Saudi-Arabien haben bei der neunten Etappe der 47. Rallye Dakar erstmals die Gesamtführung übernommen.

Auf der 357 Kilometer langen Strecke von Riad nach Haradh in Saudi-Arabien reichte dem Duo am Dienstag Rang drei, um die Führenden Henk Lategan und Brett Cummings aus Südafrika an der Spitze abzulösen. Bei noch drei ausstehenden Etappen beträgt der Vorsprung des Teams nun 7:09 Minuten.