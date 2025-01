Trotz drei Reifenschäden hat Timo Gottschalk aus Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) auf der vierten Etappe der Rallye Dakar zusammen mit seinem saudi-arabischen Piloten Yazeed Al-Rajhi zurück in die Erfolgsspur gefunden. Das Duo hat am Mittwoch nach 415 Kilometern zwischen Al-Henakiyah und Al-'Ula den Tagessieg gefeiert und sprang wieder auf Platz zwei in der Gesamtwertung.

Vor allem der späte Start von Platz 18 und ein wenig Glück am Ende haben zum Sieg am Mittwoch beigetragen. "Zu Beginn hat Yazeed ein Top-Tempo gefunden: sicher und schnell. Im letzten Teil lagen in den Canyons viele Steine im Sand versteckt, da hat es uns dreimal mit Reifenschaden erwischt und wir sind auf der Felge zum Etappensieg", sagte der Brandenburger Gottschalk.

Überhaupt war der fünfte Tag des legendären Off-Road-Events für ihn und seinen Piloten alles andere als leicht. Gottschalk nannte es "eine extrem heftige Etappe: extrem hart, extrem lang. Ich habe nur dreimal geschafft etwas zu trinken, weil ich so viele Ansagen machen musste".

Während der 50-Jährige den Tagessieg bejubeln durfte, lief es für die anderen beiden Deutschen schlechter. Dirk von Zitzewitz fuhr mit Giniel de Villiers (Südafrika) am Steuer auf Rang zwölf. Auch dieses Duo erlitt eine Reifenpanne. "Leider hatte unser Schlagschrauber keinen Akku, weswegen wir von Hand schrauben mussten. Das hat dann nicht eineinhalb, sondern sechs, sieben Minuten gedauert. Alles in allem sind wir aber zufrieden", sagte von Zitzewitz. Für Dennis Zenz reichte es mit Seth Quintero (USA) nur zu Platz 30.

Am Donnerstag geht es mit der fünften Etappe von Al-'Ula nach Hail weiter. Die Rallye Dakar, die seit 2020 in Saudi-Arabien stattfindet, endet am 17. Januar in Shaybah, einem Ölfeld im Osten des Landes. Sie gilt als die bedeutendste Langstrecken- und Wüstenrallye der Welt und wurde von 1979 bis 2007 einmal jährlich hauptsächlich auf dem afrikanischen Kontinent ausgetragen. Im Jahr 2008 wurde sie aufgrund einer Terrordrohung abgesagt, danach zwischen 2009 und 2019 in Südamerika ausgetragen.