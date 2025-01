Reitturnier - 22 Prüfungen, 120 Reiter, 60.000 Euro Preisgeld: Alles Wichtige zum CSI in Neustadt

Mi 08.01.25 | 17:03 Uhr

IMAGO / ThomasReiner.pro Audio: Antenne Brandenburg | 08.01.2025 | Andreas Flügge | Bild: IMAGO / ThomasReiner.pro

In Neustadt (Dosse) beginnt am Mittwoch die 23. Auflage des internationalen Springreitturniers CSI. Neben Stars der Szene kämpfen auch zahlreiche Reiterinnen und Reiter aus Brandenburg ums Preisgeld.

Was ist das CSI Neustadt (Dosse)?

Das 23. CSI Neustadt/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) ist auch 2025 wieder das erste internationale Pferdesportereignis in Deutschland und außerdem der Auftakt ins EM-Jahr. Vom 8. bis 12. Januar versammelt sich ein Teil der Elite des Reitsports und der Pferdezucht in der Graf von Lindenau-Halle, um in verschiedenen Prüfungen gegeneinander anzutreten. Dabei werden über 120 Reiter aus elf verschiedenen Nationen in Brandenburg erwartet. Das Besondere: Bei dem Springreit-Event gehen sowohl Spitzensportler durch den Parcours als auch junge Talente und Amateurreiter.

Was sind die sportlichen Höhepunkte?

Im Parcours erwarten die Zuschauer von Donnerstag bis Sonntag 22 Prüfungen, die mit insgesamt rund 60.000 Euro Preisgeld dotiert sind. Dabei gibt es auch eine Springprüfung für Amateure mit einer Hindernishöhe von bis zu 1,40 Meter. Weitere Glanzlichter in der Graf-von-Lindenau-Halle sind die Youngster-Tour für sechs und sieben Jahre junge Pferde am Freitag, dazu steigt das "Schaufenster der Besten" – mit der Krönung der besten Dressur- und Springhengste am Abend. Das Championat am Samstag, bei dem es auch um Weltranglisten-Punkte geht, zählt ab 14 Uhr traditionell zu den Höhepunkten des Turnier-Wochenendes. Am Sonntag wird zunächst das Finale der Junior Future Tour mit dem Mannschaftspringen der Junioren aus fünf ostdeutschen Bundesländern und dem Einzelfinale entschieden. Im Anschluss folgt dann für die internationale Elite der Große Preis des Landes Brandenburg mit einer Springprüfung mit Stechen – auch hier geht es um Weltranglisten-Punkte.



Wer tritt in Neustadt (Dosse) an?

Elf Nationen streiten um den Sieg im Championat und den ersten Platz im Großen Preis. Neben Lokalmatador André Thieme aus dem deutschen Olympia-Kader kämpfen auch die Championats-Reiter Lars Bak Andersen und Christian Jansen aus Dänemark sowie der Niederländer Piet Raymakers um den Titel beim ersten deutschen Reitturnier des Jahres. Als Titelverteidiger im Großen Preis des Landes Brandenburg geht Holger Wulschner (RC Passin) wieder an den Start. Zahlreiche Reiterinnen und Reiter aus Brandenburg komplettieren das Starterfeld, darunter die Nachwuchsreiterinnen Anna Jurisch und Paula Fischer (beide Nuthetal), sowie Lilli Ladwig und Laura Strehmel (beide Neustadt), Jan Peters (Brück) und Nachwuchshoffnung Felix Ewald (Neustadt), der im Vorjahr mit Rang drei im Großen Preis überzeugen konnte. "Das sind alles extrem talentierte Reiter", sagt Turnierdirektor Herbert Ulonska.



Was passiert beim Zucht-Event?

Bereits am Mittwoch wird das Gestüt zum zweiten Mal nach 2024 in einen Körungs- und Auktionsplatz für den Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt verwandelt. Körung nennt man die Auswahl von geeigneten Tieren für die Zucht durch sachkundige Richter. Bei dem fachspezifischen Event lassen sich zahlreiche Hengste im Freilaufen und Freispringen mustern, um für die Zucht ausgewählt zu werden. Zudem findet am Samstagnachmittag eine Auktion statt, auf der verkäufliche Hengste aus dem so genannten Körlot versteigert werden. Mitglied der sogenannten Körkommission, die die Hengste begutachtet, ist unter anderem auch Olympiateilnehmer André Thieme. Die Körung zieht enorm viele Interessenten und Fach-Publikum nach Neustadt (Dosse). Rund 300 Pferde-Boxen muss der Verband aufstellen, um den Vierbeinern aus Europa und Asien eine geeignete Unterkunft zu bieten.



Was gibt es bei Zuschauern, Zeitplan, Tickets und Anreise zu beachten?

Der Kartenvorverkauf läuft den Veranstaltern zufolge gut, aber noch können Tickets online erworben werden. Der Samstag ist traditionell der besucherstärkste Tag. Etwa 1.500 Zuschauer passen in die Graf-von-Lindenau-Halle in Neustadt. Parkflächen sind laut Veranstaltern ausreichend vorhanden und ausgeschildert.