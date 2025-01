Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben die Tür zum Halbfinale im europäischen Challenge-Cup weit aufgestoßen.

Im Viertelfinal-Hinspiel gegen Rumäniens Pokalsieger CSM Targoviste siegte der Bundesligist am Mittwochabend deutlich mit 3:0 (25:18, 25:14, 25:12) nach Sätzen und schuf sich damit eine glänzende Ausgangsposition für die zweite Begegnung bei den Wallachen in zwei Wochen am Mittwoch, 22. Januar.