Fußball-Zweitligist Hertha BSC will am Samstagabend gegen den 1. FC Kaiserslautern Wiedergutmachung für das blamable 0:2 bei Schlusslicht Jahn Regensburg betreiben. Rund 45.000 Menschen werden im Olympiastadion erwartet.

Mit den Pfälzern trifft die Hertha auf eines der aktuell stärksten Teams in der 2. Bundesliga. Zuletzt feierte der FCK einen Last-Minute-Sieg gegen Aufsteiger Münster (2:1), vorher hatte man mit einem 4:2 in Fürth und einem 2:1-Heimsieg gegen Ulm das Jahr 2025 begonnen. Mit einem Sieg in Berlin könnten die Lauterer zumindest über Nacht auf Rang zwei springen und punktetechnisch mit Tabellenführer Hamburg gleichziehen.