rbb|24: Herr Kleinert, haben Sie in Ihrem Leben bereits an einem Marathon oder Triathlon teilgenommen?

2024 haben sich 58.000 Läuferinnen und Läufern für den Berlin-Marathon angemeldet – erneut eine Rekordzahl. Generell scheint die Sportart in den vergangenen Jahren einen regelrechten Boom zu erleben. Können Sie sich den Trend erklären?

Ich weiß gar nicht, ob ausgerechnet der Marathonlauf einen Boom erlebt. Generell sind Fitness-Aktivitäten, die freizeitlich organisiert werden können, im Vergleich zu Vereinssportarten auf dem Vormarsch. Daher würde ich nicht sagen, dass der Ausdauersport das exklusiv hat, auch in der Fitnessbranche finden Sie solch steigende Zahlen.

Besonders in der Generation Z, den "Millennials", wird die Teilnahme an einem Marathon oder Triathlon zu einem sozialen Phänomen. Viele Menschen jener Generation entscheiden sich in ihrer "Quarter-Life-Crisis" (25 bis 30 Jahre) recht plötzlich dazu. Woher könnte diese Motivation stammen? Was hat das Alter damit zu tun?

Das hängt insofern mit dem Alter zusammen, dass wir bestimmte Entwicklungsaufgaben in bestimmten Altersgruppen haben. 20- bis 25-Jährigen sind auf der Suche nach sich selbst. Das beginnt zwar schon etwas früher mit 14 bis 17 Jahren, aber besonders dann fragt man sich: Was kann ich? Was kann ich erreichen? Was möchte ich tun? Das ist sowohl beruflich als auch sozial auch körperlich gemeint. Hier kann das Laufen - die Auseinandersetzung mit der eigenen Ausdauer - eine Ausprägung sein, bei der ich erfahre, was ich leisten kann. Aber auch bei anderen Formen des Sports ist diese Altersgruppe sehr stark vertreten. Dahinter steckt das Motiv, sich selbst auszuprobieren und die eigenen Grenzen zu erfahren. Außerdem ist Laufen eine wunderbarer Gruppenaktivität, was für jene Altersgruppe extrem wichtig ist.