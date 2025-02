Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben in der Bundesliga eine überraschende Niederlage gegen die Syntainics MBC kassiert. Vor 2.062 Zuschauern verloren die Berlinerinnen in der heimischen Sömmeringhalle mit 55:63 (24:38).

Alba als zweitplatziertes Team war eigentlich favorisiert in die Begegnung mit dem Tabellensiebten gegangen. Doch schon im ersten Viertel lief bei Alba wenig zusammen. Mit 17:10 ging der erste Abschnitt klar und verdient an die Gäste. Auch im zweiten Viertel war der Mitteldeutsche Basketball Club das bessere Team. Erneut hielt der MBC Alba auf Abstand und baute den Vorsprung mit einem 21:14 im zweiten Viertel weiter aus. Zur Halbzeit stand also ein deutliches 38:24 auf der Anzeigentafel. Alba leistete sich insgesamt zu viele Fehlwürfe und ließ die Gäste so davonziehen.

Zu Beginn des zweiten Durchgans zeigte sich Alba zwar verbessert und entschied den Abschnitt mit 14:11 für sich, zurück ins Spiel kam das Team von Cristo Cabrera aber nicht mehr wirklich. Das 63:55 zur Schlusssirene ging in Ordnung.