So 09.02.25 | 17:30 Uhr

Alba Berlin holt in der Basketball-Bundesliga im Kampf um einen Playoff-Platz gegen den direkten Konkurrenten aus Hamburg einen wichtigen Sieg. Auch, weil die Personaldecke wieder breiter ist.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie in der Basketball-Bundesliga hat Alba einen wichtigen Sieg geholt. Die Berliner siegten am Sonntag zu Hause vor 7.442 Zuschauern gegen die Veolia Towers Hamburg mit 92:77 (54:34).

Mit nun acht Siegen aus 18 Spielen liegen die Berliner auf Rang 14 und damit weiter hinter den Playoff-Plätzen, die mit Platz zehn beginnen. Beste Berliner Werfer gegen Hamburg waren Matt Thomas mit 22 und David McCormack mit 16 Punkten.