Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga eine wertvolle Überraschung nur denkbar knapp verpasst. Mit 86:99 (41:38; 80:80) verloren die Berliner am frühen Sonntagabend ein umkämpftes Auswärtsspiel beim ungeliebten Rivalen vom FC Bayern Basketball nach Verlängerung. Dabei waren sie lange durchaus auf Siegkurs.

Einmal mehr plagten Alba Berlin am Sonntag schon vor dem Spiel unangenehme, aber schon längst nicht mehr ungewohnte Umstände: Mit Matt Thomas und Martin Hermannsson musste Trainer Israel González auf seine zwei besten Individualisten verzichten, dazu fehlten auch Gabriele Procida und Justin Bean weiter. Hinzukommt der Druck, den der desolate Platz 14 nach 16 Bundesliga-Spielen im Playoff-Rennen schon zur Saisonmitte mit sich bringt.

Am Sonntag ein früher Lichtblick im Berliner Potpourri der Probleme: Will McDowell-White. Durch die Abwesenheit von Edelwerfer Matt Thomas war Albas Australier gefordert und lieferte prompt. Drei Würfe, drei erfolgreiche Dreier, eine 9:2-Führung für seine Mannschaft nach zweieinhalb Minuten – McDowell-Whites Start konnte sich sehen lassen. Allerdings sahen auch die gastgebenden Münchener den Start von Albas Guard, legten diesen defensiv in der Folge an eine deutlich kürzere Leine.

Es war die Grundlage dafür, dass die Fans im neuen Münchener SAP-Garden in der Folge besseren Bayern-Basketball vorgeführt bekamen. Aus nun besserer Defensive heraus, kreierten die Gastgeber sich nun vermehrt einfache Punkte in der Transition. Angeführt vom besten Scorer der EuroLeague Carsen Edwards, übernahmen sie beim 10:9 die Führung.