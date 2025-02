Niederlage in der Euroleague

Eine knappe Woche nach dem Erfolg im Kellerduell bei Maccabi Tel Aviv hat Alba Berlin in der Basketball-Euroleague eine klare Niederlage kassiert. Das Tabellenschlusslicht war bei Zalgiris Kaunas in Litauen chancenlos und musste sich am Dienstagabend mit 53:73 (22:37) geschlagen geben.

Erst am vergangenen Sonntag hatte das Team in der Bundesliga nach Verlängerung bei Double-Gewinner Bayern München verloren.