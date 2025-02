Das Spiel gestaltete sich überraschend sehr ausgeglichen. Beide Teams ließen viel liegen, ein richtiger Spielfluss kam kaum auf. Und so konnte sich zunächst auch keiner der Kontrahenten absetzen, die Führung wechselte hin und her. Erst kurz vor der Pause gelang Roter Stern ein 7:0-Lauf.

Vor dem Spiel gesellten sich bei Alba zur Verletztenliste kurzfristig Center Yanni Wetzell mit einem Infekt hinzu, sodass die Berliner nur elf Akteure im Kader hatten - darunter zwei Nachwuchskräfte. In der Uber Arena am Berliner Ostbahnhof waren zahlreiche serbische Anhänger, die sich lautstark bemerkbar machten. Polizeikräfte rückten im Vorfeld der Partie in den Gäste-Fanblock ein, zogen sich aber kurz vor Spielbeginn wieder zurück.

Die Berliner blieben weiter dran, glichen Mitte des dritten Viertels wieder aus (45:45). Doch dann schied McCormack mit fünf Fouls aus und Alba hatte keinen Center mehr im Kader. Alba kämpfte zwar auch ohne echten "Big Man", ging achteinhalb Minuten vor Ende sogar wieder in Führung (62:61). Doch anschließend fehlten die Kräfte und Belgrad schlug zurück.

Weiter geht es für die Albatrosse, die auch in der Bundesliga als Tabellen-15. im Keller stehen, am Sonntag (15 Uhr) gegen die Hamburg Towers. In der Euroleague reist Alba am 28. Februar (18:30 Uhr) zu Anadolu Efes Istanbul.