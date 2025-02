Nach der 0:1-Niederlage am Samstagabend , der damit dritten Pleite infolge und nur 25 Punkten nach 21 Partien wirkt ein positives Momentum für Hertha so weit weg wie die Champions League. Wie jenes Momentum zurückkehren soll, ist mittlerweile nicht einmal mehr zu erahnen. Und so wirken Spieler, Trainer und die sportlichen Verantwortlichen der Blau-Weißen alarmierend ratlos.

Beides gelang besonders in der ersten Halbzeit. Fiél hatte sich zu gleich mehreren personellen wie taktischen Veränderungen entschieden. Kapitän Toni Leistner musste auf die Bank, Fabian Reese feierte hingegen sein Startelf-Comeback. Gegen den Ball agierte Hertha nicht wie sonst im 4-4-2, sondern im 4-2-3-1, um das Zentrum gegen kombinationsstarke Lauterer zu stärken. Zudem lernte Fiél von Regensburg und implementierte eine enge Manndeckung im Mittelfeld, die Hertha in der vergangenen Woche selbst noch das Leben schwergemacht hatte.

Hertha öffnete so Räume, die Kaiserslautern zunächst kaum schließen konnte. Der FCK war in seiner Zuordnung so überfordert, dass irgendwann im ersten Durchgang ein Zettel des Trainerteams als Hilfestellung durch die eigenen Reihen ging. Der Berliner Plan, auch weil konsequent von den Spielern durchgeführt, funktionierte also. Es gelang immer wieder, die massive Fünferkette des Gegners durch Kenny und Reese auseinanderzuziehen und Tiefe im Angriffsspiel zu erzeugen.

Auch mit dem Ball trat die in den Vorwochen eher verwirrte "alte Dame" mit einem klaren Plan auf. Um die zuletzt großen Probleme in der zu statischen und dadurch ausrechenbaren Spieleröffnung zu lösen, veränderte Fiél den Aufbau. Während Linksverteidiger Deyovaisio Zeefuik neben die beiden Innenverteidiger rückte, schob sich Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny bis auf die Höhe von Flügelpendant Reese. Zusätzlich bildeten Kevin Sessa und Pascal Klemens stets eine Doppelsechs vor der Abwehr. So ergab sich im Aufbau eine 3-2-4-1-Formation, die mehr Anspielstationen und Vertikalität erlaubte.

Doch im letzten Schritt zeigte sich die alte Problemlage. Hertha ist meist gut darin, einen Angriff vorzubereiten – aber schon beinahe miserabel darin, ihn zu vollenden. Die Entscheidungsfindung im letzten Drittel bleibt ein einziges Defizit. Ob Flankenqualität, Timing im Abspiel oder Strafraumbesetzung – Hertha schafft es stets, sich selbst ein Bein zu stellen. Wie ihn schon so vielen anderen Partien der Saison belohnte sich Hertha für eine gute Phase nicht mit einem Tor. Scherhant, Maza, Cuisance und co. zelebrieren Fußball, aber sorgen für reine Frustration, wenn es um das eine entscheidende Element des Sports geht.

So ist in Herthas Spielen schon beinahe die Uhr danach zu stellen, dass nach guten Phasen oder in eben jene schockartig hinein der Gegner vormacht, wie es geht und ein Gegentor fällt. So auch gegen Kaiserslautern. Es reichte ein Konter in der 57. Minute, um die Partie auf den Kopf zu stellen und Hertha zu schlagen. Die Berliner haben in jenem Angriff nummerisch eigentlich keine Probleme, doch ein individueller Fehler von Michal Karbownik, der am Ball vorbeigrätschte und dadurch anschließend den perfekt platzierten Schuss von Luca Sirch nicht mehr stören.

Das 0:1 sollte sogleich der Endstand sein. Weil Hertha im Anschluss alles probierte, um gefährlich vor das Tor zu kommen, doch wie so oft daran scheiterte, was ihnen Gegner fortlaufend vormachen: Die Kunst des Einfachen. Dem Trainerteam um Fiél ist es in acht Monaten nicht gelungen, die Mannschaft bis zum Torerfolg zu coachen. Hertha kam auch gegen die Pfälzer zu beinahe unzähligen aussichtsreichen Angriffen und mehr als brauchbaren Halbchancen, war optisch über viele Strecken überlegen – um letztendlich genauso viele Abschlüsse und einen etwas niedrigeren Expected-Goals-Wert zu produzieren. Es gibt wohl kaum eine Mannschaft, die so viel Ballbesitz in so wenig Torerfolg ummünzt.