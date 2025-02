Der FC Viktoria 1899 Berlin hat am Mittwochabend sein Nachholspiel in der Regionalliga Nordost gegen den Chemnitzer FC mit 0:2 verloren. Damit sind die Hauptstädter seit vier Partien in der Liga ohne Sieg. Dejan Bozic (53. Minute) und Leon Damer (65.) erzielten die Tore für Chemnitz im Stadion Lichterfelde.