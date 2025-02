Realität ist auch, dass meist über die Offensive des 1. FC Union gesprochen wird. In der Hinrunde sind zu wenig Tore gefallen. Sie haben mit Marin Ljubicic einen neuen Mittelstürmer aus Linz verpflichtet. Können Sie den noch jungen Angreifer beschreiben? Stand solch ein Stürmertyp auf Ihrer Liste?

Auch wenn er recht spät zu uns gestoßen ist, stand er selbstverständlich auf unserer Liste. Wenn man einen Kader zusammenstellt und sich mit Spielern beschäftigt, beschäftigt man sich pro Position immer mit vier bis fünf Spielern, die allesamt unterschiedliche Qualitäten einbringen. Der eine Stürmer hat ein besseres Kopfballspiel, der andere einen besseren Torschuss, der eine ist schneller und der andere etwas wuchtiger. Am Ende geht es aber natürlich darum, wer in der Lage ist, Tore zu schießen.

Ljubicic hat nachweislich eine gute Quote in Österreich und auch international. Er hatte schon in jungen Jahren Herausforderungen und konnte Tore erzielen. Er will den nächsten Schritt gehen und das passt sehr gut zu uns, weil wir Spieler brauchen, die hungrig sind und sich noch entwickeln können; die aber auch die Grundtugenden an den Tag legen und die Intensität, die wir für unser Spiel brauchen, mitgehen. Als Stürmer brauchst du heutzutage Gier und Egoismus, aber auch die nötige Technik und die Birne, um dich intelligent in die Rückwärtsbewegung und Pressingauslösung einzuschalten. Das erfüllt Ljubicic.