Schulte bringt die stabilisierte Form seiner Herzensmannschaft auf eine Formel: "Häufig gewinnt Borussia die Spiele gegen Mannschaften, die ein bisschen schwächer einzuschätzen sind." Wenn man diese Partien für sich entscheide, dann sehe es in der Tabelle in Anbetracht des engen Bundesliga-Mittelfelds zwangsläufig positiv aus.

Eitel Sonnenschein bei den Fohlen: Mit einem Sieg an der Alten Försterei könnte Borussia Mönchengladbach bereits genauso viele Punkte gesammelt haben wie in der gesamten abgelaufenen Spielzeit, sagt Kevin Schulte, Journalist und Betreiber des Gladbach-Podcasts "Pfostenbruch". Und zwar 34 Zähler, nach nur 22 Spieltagen.

Tim Kleindienst ist für Schulte der Unterschiedsspieler in der Elf von Seoane. Im Sommer vom 1. FC Heidenheim gekommen, hat sich der Mittelstürmer mit 13 Toren und sechs Vorlagen bereits jetzt unverzichtbar gemacht. Entsprechend große Folgen habe es fürs restliche Team, "wenn du Tim Kleindienst aus dem Spiel nimmst oder wenn er nicht spielen kann", so Schulte.

Letzteres, einen Ausfall von Kleindienst, gab es in dieser Saison nur einmal: gegen den VfL Wolfsburg, Kleindienst litt unter einem Magen-Darm-Infekt. "Ausgerechnet das Spiel wurde dann 1:5 verloren. Obwohl Borussia eigentlich nach einem frühen Rückstand den Ausgleich mehrfach auf dem Schlappen hatte." Doch es fehlte eben die Angriffswucht von Kleindienst.

Der einst bei Energie Cottbus ausgebildete Stürmer hat in der Bundesliga zuletzt in vier Spielen in Folge Tore erzielt. Mit seinen 13 Saisontreffern ist Kleindienst aktuell der treffsicherste Nationalspieler. In der Luft gilt der 1,94 m große Angreifer als schwer zu verteidigen, gegen Eintracht Frankfurt traf er zum sechsten Mal mit dem Kopf und damit öfter als jeder andere Bundesliga-Profi in dieser Saison.