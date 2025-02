Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben in der Damen-Basketball-Bundesliga einen Kantersieg gefeiert. Mit 84:48 (43:25) gewannen die amtierenden Deutschen Meisterinnen am Samstagabend ihr Auswärtsspiel bei den überforderten Wings Leverkusen. Für die Berlinerinnen war es der zweite Bundesliga-Erfolg in Serie, der sie weiterhin in Schlagdistanz zu den Tabellenführerinnen aus Keltern hält.