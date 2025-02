Auch im neuen Jahr läuft es sportlich für Energie Cottbus weiter rund. In allen drei Partien haben die Lausitzer gepunktet. Am Samstag (14 Uhr) treffen sie nun auf Wiesbaden - und wollen sich vom Thema der Woche nicht ablenken lassen. Von Andreas Friebel

Dann erwachte Cottbus. Innerhalb weniger Momente kamen Axel Bormann und Lucas Copado zu Großchancen, beide wurden glänzend von Cigerci in Szene gesetzt (25.). Doch Stritzel parierte jeweils. Machtlos war der Gästetorwart nach einer guten halben Stunde. Nach einem Doppelpass mit Thiele zog Cigerci in den Strafraum und ließ die Kugel unhaltbar im langen Eck einschlagen zur umjubelten Cottbuser Führung (32.).

Danach taumelte der Tabellenführer. Ein scharfer Flachpass erreichte Wiesbaden-Stürmer Fatih Kaya, der nur noch Elias Bethke vor sich hatte. Den Tunnel-Versuch Kayas vereitelte der Torwart (10.). Wenig später mussten erst Phil Halbauer und danach Henry Rorig jeweils Kopfball-Abschlüsse der Wiesbadener auf der Linie klären (15.,16.). Nach nicht mal 20 Minuten sammelten die Gäste bereits sechs Abschlüsse im gegnerischen Sechzehner und Bethke musste mehrfach in Not eingreifen.

Timmy Thiele, der im Angriff diesmal gegenüber Erik Engelhardt den Vorzug erhalten hatte, hatte die frühe Führung auf dem Fuß. Gäste-Keeper Florian Stritzel leistete sich beim Spielaufbau einen Fehlpass direkt zu Tolcay Cigerci, der auf Thiele weiterleitete. Der Toptorjäger hatte an der Strafraumkante viele Möglichkeiten - und entschloss sich für einen flachen Abschluss in die Arme des Torwarts (5.).

Der überraschende Ausgleich nach dem Seitenwechsel ging auf das Konto des ansonsten starken Elias Bethke. Nach einem langen Wiesbadener Ball aus der eigenen Hälffte eilte der Keeper aus seinem Kasten, klärte die Kugel aber nicht direkt. Goppel kam an den Ball, und hob sie ins leere Tor zum 1:1 (64.).

Wenig später kam der eingewechselte Krauß an der Strafraumkante unbedrängt an den Ball. Er ließ Keeper Stritzel keine Chance und stellte die Führung wieder her (71.). Der ebenfalls eingewechselte Erik Engelhardt hätte vorzeitig alles klar machen können mit einem Schuss aus zehn Metern, doch der Ball prallte an den Pfosten (75.). Es blieb beim 2:1, bis zum Schluss.