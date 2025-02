Die Eisbären Berlin haben ihre Erfolgsserie in eigener Halle ausgebaut. Am Sonntagabend gewann der deutsche Meister gegen die Kölner Haie mit 5:4 (1:1, 3:0, 1:3) und feierte damit den fünften Heimsieg nacheinander in der Deutschen Eishockey Liga. In der Tabelle festigte das Team Platz zwei.

Zach Boychuk erzielte zwei Tore, außerdem trafen Ty Ronning, Adam Smith und Manuel Wiederer für die Berliner.