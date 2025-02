Mit dem Aberglauben ist das im Sport so eine Sache. Ex-Tennisspielerin Maria Sharapova beispielsweise machte bei jedem Seitenwechsel Tippelschritte, um nur nicht die weißen Linien zu berühren. Ex-Turner Lukas Dauser zog gar immer die gleiche Glücksunterhose bei Wettkämpfen an.

Wie es in dieser Hinsicht um die Eisbären steht, ist nicht genauer übermittelt. Sollten sie aber ähnlich ticken, so dürften die Berliner nach der 1:3-Niederlage im Topspiel gegen Ingolstadt am Mittwochabend gar nicht so betrübt sein. Der Tabellenführer der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) aus Bayern ist mit nun elf Punkten Vorsprung bei noch vier ausstehenden Spielen zwar quasi uneinholbar. Doch von Platz zwei aus gingen die Hauptstädter auch in der vergangenen Saison in die Playoffs - und die gipfelten bekanntlich in der zehnten deutschen Meisterschaft.