In Gedenken an Tobias Eder: Eisbären Berlin feiern 2:1-Heimsieg gegen Nürnberg

Die Eisbären Berlin haben die Nürnberg Ice Tigers in der DEL besiegt. Der Sport rückte an diesem emotionalen Abend jedoch in den Hintergrund. Spieler, Fans und Verantwortliche würdigten Tobias Eder, der nach Krebserkrankung verstorben ist.