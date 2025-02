Im Spitzenspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) kassieren die Eisbären Berlin eine bittere Niederlage. Am Mittwochabend verlor der aktuelle Tabellenzweite auswärts beim Tabellenführer ERC Ingolstadt mit 1:3 (0:0; 1:2; 0:1). Allen voran die Offensive der Eisbären kam dabei in Abwesenheit des weiterhin verletzt fehlenden Blaine Byron nur selten zur Entfaltung.

Weder die Eisbären noch ihre Gastgeber verfielen im ersten Drittel dem kompromisslosen Attacke-Modus. Stattdessen entwickelte sich zunächst ein taktisch, aber auch intensives geprägtes Abtasten. Daran änderten auch die beiden Zeitstrafen nichts, die die Eisbären Korbinian Geibel und Leo Pföderl im Drittelverlauf kassierten. Zwar waren die Gastgeber in Überzahl bemüht, Druck auf das Berliner Tor auszubauen, ertragreich war dies allerdings nicht. Und auch das sonst so gefürchtete, weil Liga-weit beste Powerplay der Eisbären blieb Mitte des ersten Drittels erfolglos.

Von Beginn an schwebte ein wenig Playoff-Flair über dem Spitzenspiel der DEL. Eigentlich hätte dieses bereits Ende Januar steigen soll, wurde damals allerdings in Folge des einschneidenden Todes von Eisbär Tobias Eder verschoben. Und so wurde die Partie zwischen dem Ersten aus Bayern und dem Zweiten aus Berliner anderthalb Wochen vor dem nahenden Start der Playoffs zu einem Vorboten von ebendiesen. Auf dem Eis äußerte sich die zunächst vor allem darin, dass beide Mannschaften einander höchsten spielerischen Respekt entgegenbrachten.

So ging es mit weitestgehend ausgeglichenen Spielanteilen und Schussstatistiken sowie einem komplett ausgeglichenen und torlosen Spielstand von 0:0 in die erste Drittelpause und kurz darauf auch in den zweiten Abschnitt. In dem nahm die Partie dann Fahrt auf. Das Abtasten wurde spätestens jetzt zu einem Lauern, aus dem heraus die Eisbären als Erste attackierten. In der 27. Minute bediente Jonas Müller den völlig freien Frederik Tiffels im linken Bullykreis. Mit einem abgefälschten Schuss erzielte dieser anschließend das 1:0 für die Eisbären, bescherte sich selbst sein 14. Saisontor und Müller dessen 20. Assist in der aktuellen Spielzeit.

Der Rückstand entpuppte sich anschließend als eine Art Weckruf für die gastgebenden Ingolstädter. Die erhöhten defensiv noch einmal ihre Intensität und profitierten Mitte des zweiten Drittels einer Zweiminutenstrafe gegen Eisbär Eric Mik. Wegen Beinstellens wurde dieser in der 30. Minute auf die Strafbank verbannt und musste von dort aus mitansehen, wie Alex Breton für Ingolstadt zum 1:1-Ausgleich traf.