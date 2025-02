Eisbären drehen Spiel in München und festigen Platz zwei

Die Eisbären Berlin haben ihren zweiten Tabellenplatz in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gefestigt. Am viertletzten Hauptrundenspieltag gewann der deutsche Meister das Spitzenspiel beim EHC Red Bull München mit 3:2 (0:1, 1:1, 2:0). Leonhard Pföderl erzielte das Siegtor der Hauptstädter, zuvor hatte Ty Ronning zweimal getroffen.

Vor 10.796 Zuschauern in der ausverkauften Münchener Arena hatten die Berliner in der Anfangsphase die Mehrzahl der Torchancen. Den einzigen Treffer im Auftaktdrittel erzielten allerdings die Hausherren. Filip Varejcka war in der zehnten Minute erfolgreich.