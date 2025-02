Do 13.02.25 | 21:58 Uhr

Der amtierende deutsche Eishockey-Meister Eisbären Berlin hat in der DEL zuletzt drei Spiele in Serie gewonnen und stellt die beiden Topscorer der gesamten Liga. Der Traum vom nächsten Titel lebt - auch und besonders nach dem tragischen Tod Tobias Eders.

Aus Arizona und Oberbayern an die Spitze der Deutschen Eishockey Liga: Die beiden Eisbären Ty Ronning und Leo Pföderl sind in der laufenden DEL-Saison die Topscorer der höchsten deutschen Spielklasse.

Der 27-Jährige US-Amerikaner kommt bislang auf alles überragende 28 Tore und 27 Vorlagen in 37 absolvierten Spielen, der 31-jährige Pföderl auf 18 Treffer und 37 Assists in 42 Einsätzen. Zuletzt glänzten die Beiden am vergangenen Dienstag – beim 10:2-Sieg der Eisbären Berlin gegen die Düsseldorfer EG.