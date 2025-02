In der ganzen Welt habe dieser Knut Schubert herumtelefoniert, erzählt Hase, ehe ihm Volodin empfohlen wurde. Der war eigentlich schon raus aus dem Wettkampf-Sport und unterwegs in die Welt des Show-Eislaufens. Doch man habe ihn dann "zurückgeholt", so Hase. Auf fünf Tage sei ihr Probetraining im Juni 2022 angesetzt gewesen. Nach drei Tagen hätten sie gewusst, dass es passt. Menschlich, aber auch ansonsten.

In rund einem Monat fliegt das Team in die USA. Mit genug Vorlauf, um dem Jetlag zuvorzukommen und vor Ort so intensiv zu trainieren wie möglich. Und vielleicht auch mit genug Zeit, um zu realisieren, was ihr da zuletzt alles gelungen ist. Denn dass sie nun Europameisterin ist, das will Minerva Hase noch nicht so recht in den Kopf.

Ihr ganzes Sportlerleben habe sie darauf hingearbeitet, sagt sie, und trotzdem müsse es sie sich manchmal noch selbst laut vorsagen: Europameisterin. "Ganz realisiert habe ich es glaube ich noch nicht." Das Gute daran: Es gibt jede Menge Webseiten, auf denen das nachzulesen ist.