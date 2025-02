Do 20.02.25 | 13:50 Uhr

Das Land Brandenburg und die Stadt Cottbus werden den FC Energie Cottbus auf seinem möglichen Weg in die 2. Fußball-Bundesliga mit finanziellen Mitteln unterstützen. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit.

16 Spiele trennen Energie Cottbus vom Traum-Durchmarsch in die 2. Bundesliga. 16 Spiele und die Stadion-Auflagen der DFL. Energie müsste bis zu 2,5 Millionen Euro investieren, um die zu erfüllen – und bittet nun um Hilfe. Von Jakob Lobach

Um die Auflagen der Deutschen Fußball-Liga (DFL) sukzessive zu erfüllen, sollen von der öffentlichen Hand finanzielle Mittel für die Modernisierung des vereinseigenen Stadions bereitgestellt werden.

"Ich freue mich außerordentlich über den sportlichen Erfolg des FC Energie Cottbus. Die Landesregierung wird den Verein bei der Umsetzung der Vorgaben unterstützen", sagte Sportminister Steffen Freiberg (SPD). Kurzfristig werde das Land eine halbe Million Euro beitragen, danach stellt es in den Jahren 2025 und 2026 zweimal je bis zu einer Million Euro in Aussicht. "Diese unterliegen jedoch dem Haushaltsvorbehalt und bedürfen der Zustimmung des Landtags im Rahmen der Haushaltsbeschlussfassung", so Freiberg weiter.