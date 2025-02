Startzeit, Halbzeitshow, Public Viewing - Alles Wichtige zum diesjährigen Super Bowl zwischen Chiefs und Eagles

Mi 05.02.25 | 10:57 Uhr

Bild: IMAGO / Imagn Images

Am Sonntag will Patrick Mahomes seine Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles im Super Bowl zum Titel-Hattrick führen - mit Taylor Swift auf der Tribüne in New Orleans und Kendrick Lamar als Halbzeit-Act. Alle Infos zum NFL-Spektakel.

Wann findet der Super Bowl statt?

Für Football-Fans hierzulande ist die Super-Bowl-Nacht zwar heilig, aber auch lang. Offiziell ist das kommende Wochenende schon vorbei, wenn der Kick-Off das Spiel in der Nacht vom Sonntag auf Montag um 0:30 Uhr eröffnet. In New Orleans, dem Austragungsort des diesjährigen Super Bowls, werden die Uhren im Stadion dann etwas schlaf-freundlichere 17:30 Uhr zeigen.

Wo findet der Super Bowl statt?

Aller guten Dinge sind acht. Siebenmal wurde der Super Bowl bereits in New Orleans ausgespielt, nun macht auch die 59. Ausgabe des Spektakels im Caesars Superdome Halt. Dort finden am Sonntag knapp 79.000 frenetische und investitionsfreudige Zuschauer Platz. Für alle, die hierzulande noch über einen kurzfristigen Football-Ausflug nachdenken: Auf dem Zweitmarkt gibt es aktuell noch Tickets für schlappe 4.500 Dollar.

Wie kann ich den Super Bowl sonst sehen?

Im deutschen Fernsehen überträgt RTL in dieser Saison den Super Bowl. Die Vorberichterstattung startet am späten Sonntagabend um 23:15 Uhr. Auch der kostenpflichtige Streaminganbieter DAZN überträgt das NFL-Meisterschaftsfinale – optional auch mit US-amerikanischem Originalkommentar.

Wer ist Favorit?

Die Kansas City Chiefs konnten 2020, 2023 und 2024 den Super Bowl gewinnen. Mit einem Sieg gegen die Philadelphia Eagles würde dem jahrelangen Spitzenteam um Star-Quarterback Patrick Mahomes also der Super Bowl-Hattrick gelingen. In Sachen Final- und Titel-Erfahrung hat das Team von Trainer Andy Reid dementsprechend einen klaren Vorteil. Und trotzdem ist ein Sieg alles andere als sicher. Schließlich setzten sich die Eagles im Halbfinale deutlich gegen die Washington Commanders durch. Auch statistisch kann die von Quarterback Jalen Hurts angeführte Mannschaft in vielen Belangen mit Mahomes und Co. mithalten. In anderen Worten: ein Gegner auf Augenhöhe, der ein Spiel auf Augenhöhe verspricht.

Nur schwer einzufangen: Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes. | Bild: IMAGO/Icon Sportswire

Was hat die Halbzeitshow zu bieten?

Für viele Jahr für Jahr eine Schlüsselfrage: Wer tritt in der Halbzeit auf? Im Februar 2024 gab sich Usher die Ehre, ein Jahr zuvor verkündete Rihanna mit dem Auftritt beim Super Bowl ihre Schwangerschaft. In diesem Jahr wird Rapper Kendrick Lamar auftreten. Wer sich darauf einstellen will: Der Rapper wird voraussichtlich zwischen 2 und 2:30 Uhr die musikalische Show inmitten der sportlichen starten.

Gibt es Public Viewing in Berlin?

Alle Fans, die das große Spektakel des American Footballs gerne in Gesellschaft erleben wollen, können das auch in Berlin problemlos machen. Die National Football League (NFL) selbst richtet ein Event in der "LVL World of Gaming" in der Schützenstraße aus. Wo sonst vor allem E-Sportler zu Gast sind, wird in der Nacht auf Montag neben der Spielübertragung auch ein DJ spielen und ein Football-Quiz stattfinden. Die FC Magnet Bar in Mitte ist normalerweise für die Übertragung jeglicher Fußballspiele bekannt, doch auch das Zuhause für Fußballfans wird am Sonntag zum Zuhause für Football-Fans. Hier geht es um 22 Uhr los. Weitere Anlaufstellen sind die beiden "Belushi's"-Filialen in Mitte, das "Play OFF" in Marzahn und das "JW Marriott Hotel" in der Stauffenbergstraße.

Burger statt Brezeln gibt’s am Sonntagabend im Hofbräu Wirtshaus am Alexanderplatz. Auch dort wird der Super Bowl auf Großleinwänden übertragen. Football-Liebhaber in Köpenick wiederum können das Spiel in der "freiheit fünfzehn" sehen. Und wem die Public Viewing-Bildschirme der Bars noch zu klein sind, kann sich den Super Bowl auch auf der Kinoleinwand anschauen. Das Cinestar Cubix am Alexanderplatz, das Cineplex Titania Steglitz und die UCI Luce East Side Gallery übertragen das Football-Highlight.

Wird Taylor Swift vor Ort sein?

Bereits vergangenes Jahr jubelte die Freundin von Travis Kelce, ihrem Liebling und Co-Star von Patrick Mahomes, von der Tribüne aus zu. Ganze zwölf Mal wurde sie dabei per Kamera eingefangen und auf die überdimenionalen LED-Tafeln im Stadion projiziert. Und in diesem Jahr? Will sie wieder mit dabei sein – und steht so auch im Fokus verschiedener Wettanbieter. Wird Swift vielleicht Überraschungsgast bei der Halftime Show? Oder macht Freund Kelce ihr nach dem Spiel auf dem Feld einen Heiratsantrag? Fragen, die sogar in der Hintergrund rücken lassen, dass Donald Trump angekündigt hat, als erster amtierender US-Präsident beim Super Bowl vorbeischauen zu wollen.