Union will bei Gradmesser HSV Erstliga-Ambitionen bekräftigen

Neuling Union Berlin hat die 2. Liga in der Hinrunde bereits aufgemischt. In der Winterpause hat der Klub noch mal unterstrichen, dass man es ernst meint mit dem Ziel Erstliga-Aufstieg. Nun wartet der Hamburger SV. Von Shea Westhoff

Natürlich gebe es auch einen "guten Konkurrenzkampf", was angesichts zahlreicher Winterzugänge nicht wundert. Nach acht Wochen Winterpause soll am Samstag (14 Uhr) das Auswärtsspiel beim fünftplatzierten Hamburger SV zeigen, inwieweit sich bei den Köpenickerinnen tatsächlich ein aufstiegsreifes Kollektiv gebildet hat.

Beim Training des Frauen-Teams des 1. FC Union Berlin sieht man angestrengte, fokussierte Blicke, klar. Aber ziemlich häufig sind auch gelöste Gesichter zu erkennen, Gelächter und Unterhaltungen, die man aus der Ferne als freundschaftliche Neckereien deuten darf. "Man merkt es in jedem Training: Es ist eine gute Stimmung, es ist ein guter Zusammenhalt", sagt Ailien Poese.

Geht da noch was?

So viel lässt sich vor dem Rückrundenstart in die 2. Liga aber schon sagen: Der Aufsteiger aus der Regionalliga hat zuletzt alles getan, um sich Stück für Stück in den Kreis Top-Adressen im Fußball der Frauen vorzuarbeiten. Aktuell ist das mit modernem Trainingszentrum und professioneller Gehaltsstruktur ausgestattete Frauen-Team Tabellenzweiter, die ersten drei Plätze steigen auf.

An die Verpflichtung der Trainerin Ailien Poese vor gut drei Jahren knüpfte der Verein das Vorhaben, den damaligen Regionalligisten baldmöglichst in die Erstklassigkeit zu führen. Seitdem geht es für das Team steil nach oben.

Zu den Heimspielen im Stadion an der Alten Försterei kommen bereits jetzt im Schnitt rund 5.200 Besucher - das ist mehr als so mancher Frauen-Bundesligist vorweisen kann. Das Team konnte sich zudem im Januar unter der Sonne Spaniens am Golf von Valencia vorbereiten. Es sind Voraussetzungen, von denen andere Ligakonkurrenten nur träumen können.

Im Winter hat Union Berlin noch mal unterstrichen, dass man es in Köpenick ernst meint mit dem Projekt Erstliga-Aufstieg: Am Kader wurde noch mal geschraubt. Fünf Neuzugänge präsentierte der Klub, darunter die einst beim FC Bayern München ausgebildete ehemalige Jugendnationalspielerin Leonie Köster fürs Mittelfeld (kam vom FC Basel). Außerdem Stürmerin Leonie Bauereisen - vom aktuellen Zweitliga-Tabellenführer und direkten Konkurrenten 1. FC Nürnberg. Ihre Verpflichtung dient als Beleg, welch hohes Ansehen die Frauenabteilung des 1. FC Union mittlerweile besitzt.