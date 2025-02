Sieg oder Unentschieden - beide Ergebnisse würden Energie Cottbus gegen Verl reichen, um das für diese Saison ausgegebene Punkteziel zu erreichen und den Klassenerhalt so gut wie sicher zu haben. "Diese 46 Punkte sind ja deshalb entstanden, weil wir der einzige Klub waren, der mit 45 Punkten abgestiegen ist", erklärte Claus-Dieter Wollitz im Vorfeld der Partie und spielte damit auf den Abstieg der Lausitzer aus der 3. Liga vor sechs Jahren an.

Seit Monaten lässt Cottbus in der dritten Liga den Gegnern kaum eine Chance. Der Traum vom Aufstieg wird immer greifbarer. Doch bevor das zum Thema wird, soll am Sonntag erst einmal ein anderes Ziel erreicht werden. Von Andreas Friebel

Doch das ist lange her. Statt ganz unten steht Energie aktuell ganz oben in der Tabelle und geht als kaum zu bezwingender Spitzenreiter ins Duell mit dem SC Verl. Ganz leicht wird es aber wohl nicht werden, die magische Punktegrenze zu überspringen. Schließlich sind die Gäste aus Ostwestfahlen ein mittlerweile etablierter Drittligaklub und kommen mit Rückenwind in die Lausitz: seit zehn Ligaspielen hat Verl nicht mehr verloren.

Genauso lang ist allerdings auch die Ungeschlagen-Serie Energies, die sich durch den Sieg am vergangenen Wochenende gegen Wiesbaden einen kleinen Puffer an der Tabellenspitze erarbeiten konnten. Für Trainer Wollitz gab es deshalb wohl auch keinen Grund, große Änderungen an der Startelf vorzunehmen. Lediglich Yannik Möcker rutscht gegen Verl in die Anfangsformation und ersetzt dort den gelbgesperrten Niko Brettschneider.