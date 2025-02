Am 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Union formstarke Gladbacher zu Gast. Doch auch bei den Köpenickern zeigte die Leistungskurve unter Trainer Steffen Baumgart zuletzt nach oben. Diese Tendenz soll fortgesetzt werden.

Der 1. FC Union könnte am Samstagnachmittag im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (15:30 Uhr) nach Monaten eher bescheidener sportlicher Leistungen endlich mal wieder einen positiven Rekord aufstellen. In den letzten beiden Bundesliga-Spielen blieb das Team von Steffen Baumgart ohne Gegentor. Wenn das auch gegen Gladbach gelingt, hätten sich die Köpenicker nicht nur mindestens einen Punkt geholt, sondern auch eine neue Klub-Bestmarke mit drei Spielen in Folge ohne Gegentor aufgestellt.

Die Aufgabe wird allerdings nicht leicht. Die Borussia mit Trainer Gerardo Seoane zeigte sich zuletzt von ihrer guten Seite: Mönchengladbach holte aus den letzten drei Partien sieben Punkte und schob sich so auf den achten Tabellenplatz vor. Das Team vom Niederrhein schielt damit bereits auf die internationalen Plätze.

Union-Trainer Steffen Baumgart verändert seine Mannschaft im Vergleich zum Kantersieg bei der TSG Hoffenheim (4:0) auf nur einer Position. Andrej Ilic startet anstelle von Ivan Prtajin im Angriff.