2. Bundesliga - Unions Fußballerinnen gewinnen Topspiel und sind Nürnberg dicht auf den Fersen

So 16.02.25 | 17:38 Uhr

Bild: imago images/Matthias Koch

Die Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin haben in der 2. Bundesliga gegen Tabellenführer Nürnberg gewonnen und rücken damit noch enger an die Fränkinnen heran. Durch einen deutlichen 4:0-Sieg (1:0) am Sonntagnachmittag im Stadion An der Alten Försterei liegt die Mannschaft von Trainerin Ailien Poese nun nur noch einen Punkt hinter Nürnberg auf Platz zwei.



Pausenführung für Union

Die Köpenickerinnen waren im heimischen Stadion von Beginn an gut in der Partie und kamen früh zur Führung. Lisa Heiseler nutzte ein Missverständnis in der Nürnberger Hintermannschaft aus und musste den Ball nur noch ins leere Tor schieben (14. Minute). Im Anschluss wurde Nürnberg besser, sodass es ein offeneres Spiel wurde. Es gab kleinere Chancen auf beiden Seiten, aber keines der beiden Teams kam bis zur Pause zu weiteren Toren. Somit ging es mit der knappen, aber durchaus verdienten Führung für Union in die Kabinen. Einziger Wermutstropfen für die Köpenickerinnen in einer sonst erfreulichen ersten Hälfte: Mittelfeldspielerin Leonie Köster musste schon früh in der Partie mit einer offenbar schwereren Verletzung vom Feld getragen werden. Sie wurde von Athanasia Moraitou ersetzt (13.).

Union spielt sich in einen Rausch - Comeback von Abu Sabbah

Der zweite Durchgang begann aus Union-Sicht ähnlich gut wie der erste. Nach einem Handspiel im Strafraum von Nürnbergs Luisa Guttenberger gab es Elfmeter. Dina Orschmann trat an und verwandelte sicher zum 2:0 (53.). Union spielte effektiv und erhöhte die Führung im Spitzenspiel somit verdient. Und die Eisernen legten nach: Heiseler setzte mit einer schönen Ecke die eingewechselte Moraitou in Szene, die per Kopfball das 3:0 erzielte (61.). Nach einem Foulspiel im Strafraum an Naika Raissner hatte Judith Steinert wenige Momente später per Elfmeter sogar die Möglichkeit, auf 4:0 zu erhöhen, verschoss den Strafstoß aber (64.). Dennoch war das Spiel zu diesem Zeitpunkt quasi schon entschieden. Zu dominant war der Auftritt der Unionerinnen im zweiten Durchgang. Der schöne Distanztreffer von Antonia Halverkamps in der 90. Minute war der Schlusspunkt unter einer starken Leistung der Unionerinnen im Spitzenspiel. Der Sieg war auch in der Höhe verdient und lässt Union weiter vom Aufstieg in die Bundesliga träumen lässt. Grund zur Freude lieferte nicht nur der Drei-Punkte-Erfolg, sondern auch das Comeback von Stürmerin Sarah Abu Sabbah in der Schlussphase. Die letztjährige Top-Torjägerin der Köpenickerinnen hatte zuletzt mehrere Monate verletzt gefehlt.