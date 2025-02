Hertha und Fiél in Düsseldorf zum Siegen verdammt

Hertha BSC ist zum Zweitliga-Topspiel zu Gast in Düsseldorf. Die Mannschaft um Fabian Reese will nach drei Niederlagen in Folge endlich wieder einen Sieg einfahren. Für Trainer Cristian Fiél geht es nicht nur um drei Punkte, sondern auch die eigene Zukunft.