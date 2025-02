Fast auf den Tag genau vor einem Jahr war Vertessen aus den Niederlanden von PSV Eindhoven zum 1. FC Union gewechselt. Dort versprach man sich angesichts der Empfehlung von zahlreichen guten Auftritten in der niederländischen Eredivise viel von dem Mittelstürmer.

Insgesamt 32 Pflichtspiele absolvierte Vertessen in den vergangenen zwölf Monaten für Union in der Bundesliga und im DFB-Pokal, in 15 von ihnen stand er in der Startelf. In der laufenden Bundesliga-Saison konnte Vertessen nur ein Tor verbuchen. Unter dem neuen Union-Trainer Steffen Baumgart kam er zuletzt kaum mehr zum Einsatz und stand teilweise nicht einmal im Kader.