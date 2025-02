Damit dürfen beide Klubs nicht weiter an der mündlichen Verhandlung teilnehmen. Eine Entscheidung des Gerichts über die Wertung der Partie wird für Freitagnachmittag erwartet.

Der Einspruch der beiden Fußball-Bundesligisten FC St. Pauli und Holstein Kiel rund um den Feuerzeug-Wurf beim Spiel von Union Berlin gegen den VfL Bochum ist abgewiesen worden. Die Berufungen gegen das Urteil seien unzulässig, entschied das Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes am Freitag in Frankfurt/Main.

Union Berlin geht gegen das Urteil des DFB-Sportgerichts nach dem Feuerzeug-Eklat im Spiel gegen den VfL Bochum in Berufung. Holstein Kiel und St. Pauli ziehen mit vor das Bundesgericht. Die wichtigsten Informationen vor der Verhandlung am Freitag.

Was für Unions Berufungsverfahren nach dem Feuerzeug-Eklat wichtig wird

St. Pauli und Kiel waren nicht am Skandal-Spiel zwischen Union und Bochum vom 14. Dezember beteiligt, sahen aber eine Einflussnahme auf die Integrität des Wettbewerbs - genau genommen auf den Abstiegskampf.

Das Sportgericht des Verbandes hatte in erster Instanz geurteilt, dass die Partie nicht wie ausgegangen 1:1 gewertet wird, sondern mit 2:0 für die Bochumer. Die Begegnung im Stadion An der Alten Försterei war in der 92. Minute für mehr als 25 Minuten unterbrochen, nachdem der Bochumer Schlussmann Patrick Drewes von einem aus dem Union-Block geworfenen Feuerzeug getroffen worden war und vom Feld musste. Neben Union Berlin hatten auch St. Pauli (Tabellen-15.) und Kiel (Tabellen-18.) Berufung gegen das Urteil des Sportgerichts eingelegt.