Unioner aus Schöneberg Dienstag, 04.02.2025 | 07:37 Uhr

Ich bin sehr traurig über den Abgang von Jordan. So ein spielstarker Spielertyp wird Union fehlen. Was der an Bällen festgemacht und verteilt hat war stark- und immer selbst so dicht am Treffer!

Jetzt haben wir zwei starke Spieler für einen Nachwuchsspieler abgegeben. Ich bin sehr skeptisch ob das was Horst Held da macht (oder nicht macht) gut und richtig ist!