Der 1. FC Union Berlin muss für den Rest der laufenden Saison auf Mittelfeldspieler Aljoscha Kemlein verzichten. Der 20-Jährige wurde am Freitag operiert, wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte.

Das Eigengewächs war in dieser Saison zum Stammspieler bei Union gereift. Vor seiner Verletzung stand er an 15 der ersten 19 Spieltage für den FCU auf dem Rasen - elf Mal davon in der Startformation.

Am kommenden Sonntag (15:30 Uhr) empfangen die Berliner den KSV Holstein im Stadion An der Alten Försterei zu einem wichtigen Spiel im Abstiegskampf.