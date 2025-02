Niederlage in Berufungsprozess: Union Berlin verliert Punkt gegen Bochum - und will erneut vor Gericht ziehen

Das Heimspiel des 1. FC Union Berlin gegen den VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga wird mit 2:0 für die Gäste gewertet. Das entschied das DFB-Bundesgericht im Berufungsprozess am Freitag in Frankfurt/Main und bestätigte somit das Urteil aus erster Instanz. "Wir haben in der rechtlichen Wertung davon auszugehen, dass eine Schwächung der Mannschaft vorliegt", begründete der Bundesgerichts-Vorsitzende Oskar Riedmeyer seine Entscheidung: "Das liegt auf der Hand."

Union kündigte derweil eine weitere, letztmögliche Berufung vor dem Ständigen Neutralen Schiedsgericht für Vereine und Kapitalgesellschaften an.

In dem Duell beider Teams war Bochum-Torhüter Patrick Drewes kurz vor Schluss beim Spielstand von 1:1 von einem Feuerzeug am Kopf getroffen worden. Das Spiel wurde zwar nach fast 30-minütiger Unterbrechung fortgesetzt - aber ohne den Torhüter und mit einem "Nichtangriffspakt" beider Teams. Die Bochumer hatten daraufhin Protest gegen das Ergebnis vor dem DFB-Sportgericht eingelegt und die Partie am grünen Tisch gewonnen. Das Spiel wurde 2:0 für die Gäste gewertet, weil Bochum nach Ansicht des Sportgerichts irregulär geschwächt wurde. Dagegen war Union in Berufung gegangen, verlor nun aber den Prozess vor dem DFB-Bundesgericht.